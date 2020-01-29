Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном по нефти

Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Об этом сообщает пресс-служба президента РБ.

Решение принято в рамках диверсификации поставок нефти.

В сообщении отмечается, что тем поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана обсуждалась в октябре 2019 года во время официального визита Лукашенко в эту страну.

Принятие указа о подписании соглашения говорит о том, что у Беларуси появились практические наработки в этом направлении: властям РБ удалось договориться о цене нефти/нефтепродуктов с компаниями и/или руководством Казахстана. Остается неясным вопрос транспортировки сырья, в частности, наличия договоренности о прокачке этой нефти по системе нефтепроводов «Дружба».