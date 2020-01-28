Казахстан обсуждает с Беларусью поставку, но не транспортировку нефти

Министерство энергетики Казахстана прорабатывает с Беларусью вопрос о возможных поставках нефти железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов.

Об этом сообщил во вторник первый замминистра энергетики Казахстан Мурат Журебеков, передает ТАСС.

"Мы сегодня обсуждаем поставки железнодорожные, трубопроводные поставки могут быть [по нефтепроводу] "Атырау - Самара" и могут быть по системе "Дружба", - сказал Журебеков, отвечая на вопрос о переговорах с Беларусью по поставкам нефти.

Он отметил, что Казахстан не ведет с Россией переговоров о возможных поставках нефти в Беларусь.

"Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Беларусь через систему "Дружба" была инициативой Беларуси. Мы считаем, что этот вопрос должен решаться между Беларусью и Россией", - пояснил Журебеков.

Ранее посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев сообщил, что Казахстан достиг устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Беларусь. В Министерстве энергетики Казахстана подчеркнули, что возможные поставки нефти в Беларусь по системе "Дружба" являются инициативой Беларуси. При этом казахстанской стороной было отмечено, что необходимы переговоры Беларуси с РФ о таком транзите.