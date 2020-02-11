Белнефтехим обсудил поставки нефти с компаниями Казахстана

Белорусский концерн «Белнефтехим» провел в Казахстане переговоры о поставках нефти с компаниями KPO, NCOC, TOTAL, «Тенгизшевройл».

Об этом сообщил во вторник, 11 февраля 2019 года, министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

«Делегация «Белнефтехима» была. Мы помогли провести переговоры с компаниями, которые потенциально могут поставлять нефть в Беларусь. Мы организовывали встречу с компаниями KPO, «Кашаган» (NCOC), «Тенгизшевройл», «Дунга» (TOTAL) и другими», - сказал Ногаев.

Беларусь ведет переговоры с Казахстаном о возможности импорта 3,5 млн. тонн нефти, пытаясь диверсифицировать поставки сырья в страну. Казахстан принципиально готов осуществить такие поставки при условии, что Беларусь не будет экспортировать произведенные из казахстанской нефти нефтепродукты. Кроме того, Казахстан отказался участвовать в решении вопроса возможной транспортировки своей нефти в Беларусь по нефтепроводу «Дружба», заявив, что это белорусская проблема.

В понедельник первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой заявил, что вопрос транспортировки нефти из Казахстана «вроде уже решен».