Кремль не стал комментировать высказывания Лукашенко об инкорпорации Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев высказывания Лукашенко о якобы имеющейся у России инкорпорировать Беларусь в обмен на дешевые энергоносители.

"Я оставлю это без ответа. Это неоднократно уже говорилось президентом Путиным. Здесь не вижу смысла повторяться", - сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Он также отказался пояснить, почему Лукашенко не понимает объяснения Москвы.

Ранее Песков заявлял, что Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны. По его словам, лидеры говорили об углублении интеграции в Союзном государстве. Сам президент РФ также неоднократно отмечал, что планов и целей объединить два государства нет, как и оснований для этого.