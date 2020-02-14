Лукашенко: Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов

Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, но работа по дорожным картам продолжится, заявил сегодня Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал он.

По его словам, создание различных политических, наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.

"Чисто экономические вопросы по интеграции. Но по настоящей интеграции, а не так, как "плявузгаюць" в средствах массовой информации в России: они понимают интеграцию как поглощение Беларуси Россией. Это не интеграция, а инкорпорация. На это я никогда не пойду".

"Хотя налогооблагаемая база у нас разная: у них от нефти и газа, у нас от реального сектора. Разные системы, но давайте прорабатывать. В этом нет ничего плохого. И так по всем направлениям"…