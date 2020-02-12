Контрабандные сигареты из Беларуси нашли в большинстве регионов России

Аналитики обнаружили продажу контрабандных сигарет из Белоруссии в 70 регионах России, следует из исследования ИТ-компании «Эвотор».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании.

Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Согласно результатам анализа, наибольшую долю продаж контрабандного белорусского табака зафиксировали в Смоленской и Челябинской областях — 22%. Республика Дагестан заняла третье место, там на контрабандный табак приходится 10% от продаж.

Специалисты проанализировали данные 600 тыс. онлайн-касс в российских магазинах несетевой розницы в январе 2020 года. В ходе исследования аналитики учитывали только продажи тех брендов, которые не поставляются в Россию легально (NZ, Minsk, FEST, Credo).

Марки белорусских брендов NZ, Minsk, FEST, Credo не зарегистрированы в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС), отражающем минимальную и максимальную розничные цены, установленные производителями, — эти данные обязаны предоставлять все производители табачной продукции. Отсутствие компании в реестре, как пояснили в «Эвоторе», говорит о том, что у продукции этих марок, продававшейся в магазинах, не могло быть российского акциза, из чего аналитики сделали вывод, что она контрабандная. Но каким образом магазин проводил через официальный кассовый аппарат такие сигареты, в «Эваторе» не объяснили.