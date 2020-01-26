Последнее обновление: 26.01.2020 11:42

Власти Беларуси развернули рейс Минск-Мюнхен, чтобы снять с самолета экс-чиновников

Следовавший 24 января 2020 года из Минска в Мюнхен самолет «Белавиа» BRU899/B2899 совершил экстренную посадку в Гродно.

Вылет рейса из Минска задержался на три часа из-за технической неисправности системы подачи воды.

На подлете к границе Чехии самолет развернулся и вернулся в Беларусь с посадкой в аэропорте Гродно. Причину разворота и посадки командир экипажа объяснил техническими неполадками.

Как сообщает телеграм-канал Nexta, после посадки на борт самолёта зашли пограничники и назвали 6-8 фамилий пассажиров рейса, приказав им взять ручную кладь и покинуть самолёт.

После того, как названные пассажиры покинули самолет, все технические проблемы моментально исчезли, а самолет отправился в Мюнхен.

В числе тех, кому не суждено было добраться этим рейсом до Мюнхена оказались экс-губернатор Могилёвской области Пётр Рудник и бывший сенатор парламента четвертого созыва, а нынче директор ОАО "Городейский сахарный комбинат" Михаил Криштапович.

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