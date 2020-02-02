В китайском Ухане построен первый из двух полевых госпиталей на 1000 мест

Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения эпидемии. Туда направлены 1400 военных медиков, а заболевшие начнут поступать в понедельник, 3 февраля. Это первый из двух временных госпиталей, которые срочно строятся в регионе.

Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Работы продолжались и днем, и ночью.

Среди строителей были те, кто так же, используя метод ускоренного строительства, возводил 17 лет назад в Пекине госпиталь во время пандемии атипичной пневмонии (SARS). Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов в четверг, 6 февраля.

В связи с эпидемией коронавирусав 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

По последним данным, число заразившихся превышает 14 000 человек, 305 больных скончались.