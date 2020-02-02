Из Уханя эвакуированы 5 граждан Беларуси

Посольство Беларуси в Китае оказало содействие в эвакуации 5 граждан Беларуси из китайского города Ухань.

«2 февраля 2020 года при содействии Посольства Республики Беларусь в КНР из г .Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью 5 граждан Беларуси», - говорится в сообщении посольства Беларуси в Китае.

Из-за введенных карантинных мер иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй только на основании официального запроса посольства. Вывезенные из карантинной зоны иностранные граждане помещаются на карантин по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.