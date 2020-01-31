Последнее обновление: 31.01.2020 08:11

Число жертв нового коронавируса за сутки выросло на 43 человека

Количество жертв коронавируса достигло 213 человек, говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

За сутки число погибших увеличилось на 43 человека. Количество заразившихся выросло на 1982 до 9692 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По мнению организации, объявление ЧС поможет странам со «слабой системой здравоохранения».

Вместе с тем, ВОЗ пока не видит необходимости для ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров.

Решение ВОЗ последовало после того, как за пределами Китая, в США, был выявлен первый случай передачи вируса от человека к человеку.

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