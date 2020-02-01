Последнее обновление: 01.02.2020 10:47

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

По данным китайского ведомства, за минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса, еще один умер в городе центрального подчинения Чунцине, передает РБК.

Как сообщили в комитете, к настоящему моменту известно о 11 791 подтвержденном случае инфицирования коронавирусом типа 2019-nCoV, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

Власти утверждают, что 243 пациента удалось вылечить и выписать из медицинских учреждений. Подозрение на заболевание коронавирусом у 17 988 человек; в общей сложности 118 478 человек прошли медицинское обследование в связи с вирусом.

Комиссия по вопросам здравоохранения Хубэй в своем ежедневном отчете сообщила, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции продолжает расти устойчивыми темпами. Так, за прошедшие сутки официально подтверждено 1347 новых случаев инфицирования.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование