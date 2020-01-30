Последнее обновление: 30.01.2020 09:22

В Китае зафиксированы еще 38 смертей от вируса-убийцы

В Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек.

Такие данные обнародовала в ночь на четверг, 30 января, Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает DW.

Кроме того, выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения. Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан. Китайские власти также подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Тибете, который оставался единственной частью КНР, где вирус не был распространен.

За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Германию, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию.

Тем временем Россия решила ограничить железнодорожное сообщение с Китаем. С 31 января будет ходить только поезд между Пекином и Москвой, заявила 29 января зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая возглавила оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование