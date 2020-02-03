Число жертв коронавируса в Китае за сутки выросло на 56 человек

В провинции Хубэй, где находится город Ухань, ставший эпицентром коронавируса, за 2 февраля от заражения погибли 56 человек. Общее число жертв в провинции к концу дня достигло 350 человек. Об этом сообщает комиссия по вопросам здравоохранения Хубэй.

Больше всего смертей от коронавируса — 41 случай — зафиксировали в Ухане. За сутки в провинции выявили 2103 новых заразившихся (1033 в Ухане), а общее число заболевших достигло 11 177 человек, передает РБК.

По данным комиссии, сейчас 9 618 человек проходят лечение. В течение 2 февраля из больниц выписали 80 человек, 295 человек числятся вылечившимися. Согласно отчету, врачи обследовали больше 56 тыс. человек, еще 45 511 находятся под наблюдением.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года. Случаи заражения коронавирусом выявили во всех регионах Китая, в других азиатских странах, нескольких государствах ЕС, а также США, Канаде, Австралии и России.

Изначально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывала на то, что заболевание удастся победить в короткие сроки, но позже объявила ЧС. Организация при этом рекомендовала не закрывать границы и не ограничивать перемещения людей. Тем не менее авиакомпании начали отменять полеты в Китай, а власти попросили воздержаться от поездок в страну. Россия и США заявили, что готовы оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом.