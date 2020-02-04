В Гонконге зафиксировали первую смерть от нового коронавируса

В Гонконге скончался пациент, заразившийся коронавирусом, сообщает телеканал TVB со ссылкой на администрацию больницы, где проходил лечение больной.

О первой смерти пациента с коронавирусом в Гонконге сообщает также радиостанция RTHK, передает РБК.

Речь идет о 39-летнем мужчине, который 21 января отправился на скоростном поезде в Ухань и вернулся в Гонконг спустя два дня.

В минувшую пятницу у мужчины поднялась температура, его госпитализировали. После подтверждения диагноза его поместили в карантин. Мужчина скончался утром во вторник. Сообщается также, что в минувшее воскресенье диагноз был подтвержден у его 72-летней матери. Предположительно, она заразилась от сына.

Это второй случай смерти от коронавируса за пределами материкового Китая. Первый произошел на Филиппинах. 1 февраля там скончался 44-летний мужчина, также побывавший в Ухане.