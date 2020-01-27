Последнее обновление: 27.01.2020 13:14

Монголия из-за коронавируса закрыла границу с Китаем

Монголия в качестве меры предосторожности закрыла границу с Китаем из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщил заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин.

По его словам, запрет с 27 января распространился на движение автотранспорта и пешеходов на пропускных пунктах на границе с Китаем. Кроме того, до 2 марта приостановлена работа средних и высших учебных заведений, передает DW.

Власти приняли решение подготовить больницы к лечению заразившихся, хотя в стране официально пока не зафиксировано ни одного инфицированного.

Заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено уже у 2795 человек. Число скончавшихся выросло до 81 человека. Как передало Центральное телевидение Китая CCTV, первый смертельный случай зафиксирован в крупной провинции на юге КНР - Хайнане. Там скончалась 80-летняя женщина.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов мог стать источником заражения, считают китайские вирусологи.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

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