Последнее обновление: 27.01.2020 06:45

В Китае число заболевших пневмонией нового типа превысило 2700 человек

Заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено уже у 2794 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР обнародовала в понедельник, 27 января.

Всего за сутки заболели более 700 человек, а число скончавшихся от коронавируса нового типа выросло до 80 человек, передает DW.

Власти расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. С 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Парки развлечений "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостановили работу. Кроме того, свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй фактически находятся под карантином.

Между тем генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР. Он намерен провести консультации с правительством и экспертами в медицинской сфере.

ВОЗ ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. Организация объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов мог стать источником заражения, считают китайские вирусологи.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

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