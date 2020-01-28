Китайский вирус уже убил 106 человек

Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей КНР.

За минувшие сутки число жертв вируса в провинции Хубэй выросло на 24 человека, также было зарегистрировано 1,2 тыс. новых случаев заболевания, передает РБК.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае составило 4,1 тыс., передает газета People’s Daily.

В Таиланде, по данным газеты, зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.