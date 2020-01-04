ОАЦ утвердил перечень межведомственных информационных систем

Оперативно-аналитический центр при президенте РБ приказом №437 от 27 декабря 2019 года утвердил перечень межведомственных информационных систем.

В перечень включены:

1. Единая информационная система контроля за выполнением поручений Лукашенко

2. Общегосударственная автоматизированная информационная система

3. Система защищенной электронной почты для государственных органов и организаций

4. Автоматизированная система государственной защищенной электронной почты ДСП

5. Система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь.