Последнее обновление: 04.01.2020 11:49

ОАЦ утвердил перечень межведомственных информационных систем

Оперативно-аналитический центр при президенте РБ приказом №437 от 27 декабря 2019 года утвердил перечень межведомственных информационных систем.

В перечень включены:

1. Единая информационная система контроля за выполнением поручений Лукашенко
2. Общегосударственная автоматизированная информационная система
3. Система защищенной электронной почты для государственных органов и организаций
4. Автоматизированная система государственной защищенной электронной почты ДСП
5. Система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование