Генсекретарем НОК Беларуси назначена Полина Головина

Исполком Национального олимпийского комитета Беларуси принял решение назначить Полину Головину генеральным секретарем организации, сообщила пресс-служба НОК. Кандидатура Головиной была предложена А.Лукашенко.

Основными функциями генерального секретаря являются обеспечение международной деятельности НОК Беларуси, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом, Европейскими олимпийскими комитетами, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, международными спортивными федерациями и иными организациями олимпийского движения.

Полина Головина в 2012 году окончила МГЛУ по специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (связи с общественностью). С 2016 года работает генеральным секретарем Белорусской федерации парусного спорта.

До настоящего времени должность генсекретаря НОК РБ занимал Георгий Катулин.