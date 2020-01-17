Последнее обновление: 17.01.2020 15:25

Генсекретарем НОК Беларуси назначена Полина Головина

Исполком Национального олимпийского комитета Беларуси принял решение назначить Полину Головину генеральным секретарем организации, сообщила пресс-служба НОК. Кандидатура Головиной была предложена А.Лукашенко.

Основными функциями генерального секретаря являются обеспечение международной деятельности НОК Беларуси, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом, Европейскими олимпийскими комитетами, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, международными спортивными федерациями и иными организациями олимпийского движения.

Полина Головина в 2012 году окончила МГЛУ по специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (связи с общественностью). С 2016 года работает генеральным секретарем Белорусской федерации парусного спорта.

До настоящего времени должность генсекретаря НОК РБ занимал Георгий Катулин.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование