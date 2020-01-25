Китай ввел общенациональные меры борьбы против коронавируса

Власти КНР в связи с распространением новой опасной пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, ввели меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов по всей стране.

На общественном транспорте в Китае повсеместно установлены измерительные станции для проверки на это заболевание, сообщили органы здравоохранения КНР в субботу, 25 января. Пассажиров при подозрении на инфекцию немедленно отправляют в медицинские учреждения.

В провинции Хубэй от окружающего мира изолированы еще 5 городов. По сообщению местных властей, в этих городах приостановлена работа общественного транспорта, закрыт доступ к автомагистралям. В результате в КНР фактически находятся под карантином уже 18 городов с совокупным населением 56 млн человек.

В Хубэе находится и 11-миллионный мегаполис Ухань, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV. Согласно официальным данным, по всей стране зарегистрировано уже почти 1300 случаев заражения коронавирусом, из них 41 - с летальным исходом.

Отдельные случаи инфекции зафиксированы и в других странах, в том числе Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и США. В Европе первые три случая с подозрением на коронавирус зарегистрированы во Франции.