Число жертв коронавируса в Китае превысило 40

Жертвами коронавируса в Китае стал 41 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские власти. Число заболевших при этом достигло 1287 человек.

Только за последние сутки стало известно о 15 смертельных случаях, а количество инфицированных увеличилось более чем на 500 человек, передает РБК.

Хотя вирус распространился на большинство провинций Китая, достиг Франции и Австралии, смертельные случаи фиксируются в основном в городе Ухань, где болезнь впервые была диагностирована в декабре. Сам город сейчас блокирован властями КНР, выбраться из него можно лишь при наличии специального пропуска. За пределами введен лимит на продажу бензина автомобилям с номерами провинции Хубэй.

South China Morning Post сообщает, что два смертельных случая были впервые зафиксированы за пределами провинции Хубэй, где находится Ухань. По одному человеку умерло в провинциях Хэбэй и Хэйлунцзян. Всего же случаи заболевания не зафиксированы лишь в двух регионах Китая — Тибете и Синцзянь-Уйгурском автономном районе.

В связи со вспышкой болезни власти Китая допускают закрытие предприятий и школ и введение новых ограничений на передвижение населения.