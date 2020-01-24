Последнее обновление: 24.01.2020 15:46

Власти Китая объявили карантин в 13 городах провинции Хубэй

Власти Китая в связи с распространением нового типа коронавируса приостановили транспортное сообщение с 13 городами центральной провинции Хубэй. Тем самым фактически под карантином в пятницу, 24 января, оказались в общей сложности более 41 млн человек.

По обновленным официальным данным, число скончавшихся от коронавируса в Китае увеличилось до 26 человек, число инфицированных - до 830. За сутки число погибших выросло на 8 человек, число заразившихся - почти на 200. При этом 24 человека скончались в провинции Хубэй, еще два - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, а также в окружающей Пекин провинции Хэбэй, передает DW.

В отношении еще 1072 пациентов имеются подозрения на заражение данным вирусом, эти случаи проверяются, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Компания McDonalds объявила о закрытии своих филиалов в пяти городах провинции Хубэй. Власти Пекина призвали жителей столицы, вернувшихся из Уханя и окрестных населенных пунктов, оставаться на протяжении 14 дней дома. Кроме того, объявлено о решении закрыть для посетителей часть Великой Китайской стены и ряд других исторических памятников.

В Ухане началось срочное строительство новой больницы вместимостью 1000 пациентов. Под клинику выделен участок земли размером более 25 тысяч квадратных метров, ее планируется построить в рекордные сроки - за полторы недели. Прием пациентов планируется вести с 3 февраля. В настоящее время зараженные коронавирусом больные размещены в 61 больнице почти 12-миллионного мегаполиса.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает дальнейшего распространения вируса в Китае. Вместе с тем на данный момент невозможно сказать, насколько опасен этот возбудитель, заявил представитель организации в Женеве. По его словам, ВОЗ и ее эксперты проверяют, поддается ли он аналогичному лечению, как коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), эпидемия которого наблюдалась в 2015 году.

Накануне ВОЗ отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение, сославшись на малое число случаев заболевания за пределами Китая. При этом власти КНР принимают достаточные меры предосторожности, заявил глава организации Тедрос Адханом.

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