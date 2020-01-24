Власти Китая закрыли десять городов из-за вируса нового типа

Власти Китая уже закрыли 10 городов в провинции Хубэй из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Остановлено транспортное сообщение со столицей провинции Уханем, где закрыты аэропорт и железнодорожные станции. В самом городе не работает общественный транспорт, включая автобусы, метро, паромы. Аналогичные меры были приняты в городах Эчжоу, Чиби и Чжицзяне.

В Хуангане принято решение о закрытии автобусных и ж/д вокзалов, а также принято решение приостановить работу кинотеатров, интернет-кафе и других развлекательных заведений. Ограничения на поездки действуют и в Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.

Вспышка вирусной пневмонии нового типа началась в декабре прошлого года в Ухане. По последним данным, жертвами вирусной пневмонии стали 26 человек, всего известно о примерно 830 случаях заболевания в стране.