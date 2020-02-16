Иран признал, что не может расшифровать черные ящики сбитого украинского самолета

Иран не способен самостоятельно расшифровать черные ящики украинского самолета Boeing 737-800, сбитого Тегераном по ошибке в январе 2020 года. Это признал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC в субботу, 15 февраля.

"Мы должны расследовать этот случай, потому что именно мы пострадали от него больше всего, мы стали жертвами", - заявил Зариф, напомнив, что большинство из 167 пассажиров лайнера были гражданами Ирана либо имели семьи в этой стране.

Иранский военный, сбивший пассажирский самолет, полагал, что его радар зафиксировал ракету, которая якобы должна была ударить по Тегерану, и теперь Ирану необходимо выяснить, как это могло произойти, добавил Мохаммад Джавад Зариф, передает DW.

"Нам нужна информация из этих черных ящиков больше, чем кому-либо другому", - заявил дипломат. По его словам , Иран просил США, Францию и Канаду помочь в расшифровке бортовых самописцев, но помощи не получил. "Я не сторонник теорий заговора. Но почему они не дают нам инструментов для расшифровки черных ящиков? Содержится ли в них что-то, что, по их мнению, нам не нужно знать? Это остается вопросом", - отметил он.

В настоящий момент расшифровкой бортовых самописцев не занимается никто, поскольку у Ирана нет необходимых для этого технологий, сообщил Зариф. "Мы не притронемся к ним без присутствия всех заинтересованных сторон", - пообещал он. Глава иранского МИДа оговорил, что Тегеран готов передать черные ящики "Боинга" американским специалистам при условии, что те будут проводить расшифровку в Иране в присутствии его представителей.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.

В результате погибли все находившиеся на борту 176 человек, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".