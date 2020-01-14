Последнее обновление: 14.01.2020 19:21

Минфин: Беларусь подготовилась к рискам из-за отсутствия экспорта нефти

Минфин Беларуси говорит, что подготовился к рискам, связанным с изменением условий поставок энергоносителей и не видит необходимости принятия экстренных мер из-за прекращения с 1 января поставок российской нефти.

Об этом сказал журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает Reuters.

Из-за прекращения поставок нефти из РФ Беларусь приостановила экспорт собственной нефти и нефтепродуктов. Однако, по словам министра финансов, Минск пока не видит в этом серьезной угрозы для исполнения бюджета.

“Необходимости экстренных изменений бюджета мы не видим, - сказал Ермолович. - Мы очень хорошо подготовились к любым рискам”.

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