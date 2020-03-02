Профицит бюджета Беларуси в январе 2020 года составил 0,9 млрд. рублей

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе 2020 года сформирован в размере 0,9 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Минфина Беларуси.

Доходы республиканского бюджета составили 2,4 млрд. рублей, или 9,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,0 млрд. рублей, или 16,1% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,2 млрд. рублей, или 8,5% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,2 млрд. рублей, или 4,5% уточненного годового плана. Отрицательное значение по налогу на прибыль обусловлено возвратами из бюджета этого налога отдельным плательщикам.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 1,4 млрд. рублей, или 8,4% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 174,2 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 1,5 млрд. рублей, или 5,8% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 0,6 млрд. рублей (5,9 процента), на финансирование национальной экономики – 0,3 млрд. рублей (6,1 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 1,2 млрд. рублей (6,6 процента).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,3 млрд. рублей, или 7,6 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года сложились в сумме 5,2 млрд. рублей, или 9,4% уточненного годового плана, расходы - 3,7 млрд. рублей, или 6,6% плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года сложился в сумме 1,5 млрд. рублей.