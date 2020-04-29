Беларусь закончила I квартал с профицитом бюджета в 200 млн. рублей

Доходы бюджета Беларуси в 1-м квартале 2020 года составили 5,1 млрд. рублей, или 20,8 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 3,3 млрд. рублей, или 26,6 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,7 млрд. рублей, или 24,5 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд. рублей, или 14,9 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 124,9 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 4,9 млрд. рублей, или 19,2 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 1,9 млрд. рублей (17,5 процента), на финансирование национальной экономики – 1,2 млрд. рублей (22,0 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 4,0 млрд. рублей (21,7 процента).

Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 0,2 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 4,2 млрд. рублей, или 24,4 процента утвержденного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 4,1 млрд. рублей, или 24,4 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-март 2020 года сложились в сумме 12,6 млрд. рублей, или 22,9 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-март 2020 года составили 12,3 млрд. рублей, или 21,8 процента уточненного годового плана.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-март 2020 года сложился в сумме 0,3 млрд. рублей.