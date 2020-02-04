Профицит бюджета Беларуси за 2019 год составил 3,2 млрд. рублей

Доходы республиканского бюджета Беларуси в 2019 году составили 24,3 млрд. рублей, или 100,4 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 11,3 млрд. рублей, или 99,7 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 3,8 млрд. рублей, или 100,4 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,8 млрд. рублей, или 100,7 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,8 млрд. рублей, или 101,9 процента уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 15,9 млрд. рублей, или 105,7 процента утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 45,3 млн. рублей, или 107,9 процента, Фонд гражданской авиации – 38,0 млн. рублей, или 146,2 процента, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,37 млн. рублей, или 92,5 процента.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 110,2 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 21,1 млрд. рублей, или 96,5 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 8,3 млрд. рублей (93,1 процента), на финансирование национальной экономики – 5,5 млрд. рублей (95,9 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 16,0 млрд. рублей (98,5 процента).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 15,8 млрд. рублей (99,2 процента), Фонда универсального обслуживания – 36,2 млн. рублей (49,2 процента), Фонда гражданской авиации – 35,8 млн. рублей (95,7 процента), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,37 млн. рублей (92,5 процента).

Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 3,2 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 9,1 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 2,2 млн. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2019 года сложились в сумме 54,0 млрд. рублей, или 102,3 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2019 года составили 50,5 млрд. рублей, или 97,7 процента уточненного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2019 года сложился в сумме 3,5 млрд. рублей.