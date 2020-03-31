Профицит бюджета Беларуси за 2 месяца 2020 года составил 0,4 млрд. рублей

Профицит бюджета Беларуси за январь-февраль 2020 года составил в размере 0,4 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Доходы республиканского бюджета составили 3,5 млрд. рублей, или 14,2% уточненного годового плана. Расходы составили 3,1 млрд. рублей, или 12,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 1,3 млрд. рублей (11,8 процента), на финансирование национальной экономики – 0,7 млрд. рублей (13,6 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 2,6 млрд. рублей (14,1 процента).

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2020 года сложились в сумме 8,4 млрд. рублей, или 15,2% уточненного годового плана, расходы - 7,8 млрд. рублей, или 13,9% уточненного годового плана.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2020 года сложился в сумме 0,6 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 2,8 млрд. рублей, или 16,4% утвержденного годового плана, расходы ФЗСН - 2,7 млрд. рублей, или 15,7% плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.