Премьер Канады: Украинский Boeing в Иране сбила ракета "земля-воздух"

«У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета «земля-воздух». Возможно, это было сделано неумышленно, - заявил Трюдо.

По его словам, на это указывают данные канадской разведки и союзников страны, согласно которым украинский самолет был сбит случайно.

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции в Оттаве в четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов, передает УНИАН.

Позже, The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.

"Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана - района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала, прежде чем он упал", - говорится в сообщении на сайте американского издания.

В свою очередь, международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео.

"Мы проанализировали новое видео, которое, по все вероятности, показывает взрыв в воздухе в районе Тегерана. Мы установили геолокационные данные видео как западный Parand, пригород Тегерана, с координатами 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток – что соответствует направлению траектории полета рейса PS752. Измеряя время, которое понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва, мы оценили расстояние до места происшествия (красный круг) и сопоставили его с геолокационными данными видео и траекторией полета рейса PS752 (по данным FlightRadar24)", - говорится в сообщении Bellingcat.

Президент США Дональд Трамп также поставил под сомнение версию о том, что к крушению самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране могла привести техническая неисправность добавив, что "кто-то мог совершить ошибку на той стороне".

"Ну, у меня есть подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог совершить ошибку на той стороне… Не нашей. Мы тут ни при чем", - сказал Трамп.

"Он летел в довольно неблагоприятном районе. Они могли ошибиться. Некоторые люди говорят, что это было механически. Лично я не верю, что такой вопрос даже стоит", − добавил президент США.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что самолет был сбит случайно, Трамп сказал: "Я не знаю. Я правда не знаю... Это к ним. Рано или поздно они покажут черные ящики".

Президент США отметил, что в идеале, Ирану нужно было бы отдать "черные ящики" компании Boeing, но передать их Франции или какой-то другой стране тоже было бы хорошо. "Произошло нечто ужасное, очень опустошительное".

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде ответил на утверждение в США о том, что украинский самолет около Тегерана могли сбить ракетой по ошибке.

«Если ракета или реактивный снаряд попадут в самолет, будет свободное падение», – сказал он. При этом Абедзаде добавил, что после взлета самолет еще летел пять минут, и «пилот пытался вернуться в аэропорт, но ему это не удалось». «Как самолет может быть сбит ракетой, а затем пилот пытается вернуться в аэропорт?» – задался он вопросом.

То же время, Иран отказывается передавать черные ящики украинского самолета компании Boeing, утверждая при этом, что они (ящики) повреждены. По словам, Абедзаде, на блоках памяти устройств заметны физические повреждения.

И все же, 10 января, Иран начал сотрудничать с международным сообществом в расследовании дела об украинском Boeing.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к властям Канады и ряда других стран с просьбой предоставить данные о крушении под Тегераном пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», - сообщил Reuters со ссылкой на агентство IRNA.

«Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране», — сказал Мусави.

Официальный представитель иранского правительства Али Рабей назвал версию о случайном попадании ракеты в самолет Boeing «Международных авиалиний Украины» психологической войной против Ирана.

«Мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к изучению черных ящиков», — приводит его слова Reuters. Рабей также добавил, что к расследованию крушения могут присоединиться представители всех стран, чьи граждане были на борту разбившегося лайнера.

Между тем, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии достаточного объема данных, подтверждающих версию о случайном попадании ракеты.

«Сейчас существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух». Это вполне могло быть сделано непреднамеренно», — сказал Джонсон, передает The Telegraph.

В итоге, Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила официальное уведомление и предварительный доклад из Ирана по поводу крушения рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном и призвала ограничить спекуляции на этот счет.

«ICAO продолжает призывать к уменьшению спекуляций относительно возможных причин аварии до тех пор, пока расследование не будет завершено, а его официальные результаты не будут подтверждены», — говорится в заявлении организации, передает РБК.

Офис президента Украины уже обратился к международным партнерам с призывом предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если они их имеют.

«Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если вы располагаете доказательствами, которые помогут расследованию, просим предоставить их», - говорится в сообщении Офиса Зеленского.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.