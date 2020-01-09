Украина будет искать на месте катастрофы Boeing обломки зенитной ракеты

Украинские специалисты рассматривают версию поражения украинского «Боинга» ракетой ЗРК "Тор" российского производства, и будут искать на месте крушения ее обломки.

Такое заявление в комментарии журналистам сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщают украинские СМИ.

По его словам, сегодня ночью украинская государственная комиссия по расследованию катастрофы прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек: это представители 12 министерств и ведомств.

Эксперты изучают различные версии внезапного падения самолета, в числе основных

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате теракта.

«Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране», – заявил Данилов.