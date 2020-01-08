Власти Украины готовят списки погибших в разбившемся Boeing 737

На борту разбившегося под Тегераном самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на различные официальные источники.

По предварительным данным украинских властей, среди пассажиров находились два украинца, а также примерно 13 членов экипажа из Украины.

В катастрофе погиб 71 гражданин Ирана; 73 гражданина Канады; 4 граждан Германии; 3 граждан Великобритании; 8 граждан Швеции; 6 граждан Афганистана.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал свой отдых в Обмане и возвращается в страну.

"Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий катастрофы официальных сообщений", - сообщил Зеленский.