Последнее обновление: 08.01.2020 11:09

Власти Украины готовят списки погибших в разбившемся Boeing 737

На борту разбившегося под Тегераном самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на различные официальные источники.

По предварительным данным украинских властей, среди пассажиров находились два украинца, а также примерно 13 членов экипажа из Украины.

В катастрофе погиб 71 гражданин Ирана; 73 гражданина Канады; 4 граждан Германии; 3 граждан Великобритании; 8 граждан Швеции; 6 граждан Афганистана.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал свой отдых в Обмане и возвращается в страну.

"Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий катастрофы официальных сообщений", - сообщил Зеленский.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование