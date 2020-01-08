Boeing-737 украинской авиакомпании разбился под Тегераном

Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 167 пассажирами и членами экипажа на борту. Потерпевший крушение авиалайнер, летел в Киев.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранское официальное информационное агентство IRNA.

«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

«Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.По некоторым данным, на место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.

Как сообщает Reuters, все люди на борту рухнувшего украинского лайнера погибли.