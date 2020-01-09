Последнее обновление: 09.01.2020 14:45

Bellingcat проверяет версию об атаке украинского Boeing из ЗРК "Тор"

Bellingcat проверяет версию об атаке украинского Боинга в Тегеране из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» после того, как в сети появилось фото головки ракеты, которую нашли якобы на месте крушения.

На снимок обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс. Снимок, якобы сделанный на месте крушения лайнера Boeing 737-800 МАУ, опубликовал в Twitter пользователь под именем Ashkan Monfared.

ЗРК ТОР?

"Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета?" - задался вопросом мужчина, передает УНИАН.

По словам Хиггинса, происхождение фотографии еще предстоит проверить. В то же время журналист отметил, что прояснить первоисточник кадра на основе данных геолокации будет затруднительно. Тем не менее Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК «Тор».

«Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения», - написал Хиггинс. В заключение он закрепил твит, в котором подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, к этой информации следует относиться с осторожностью.

Согласно открытым данным, на вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК «Тор-М1» российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

В среду 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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