Bellingcat проверяет версию об атаке украинского Boeing из ЗРК "Тор"

Bellingcat проверяет версию об атаке украинского Боинга в Тегеране из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» после того, как в сети появилось фото головки ракеты, которую нашли якобы на месте крушения.

"Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета?" - задался вопросом мужчина, передает УНИАН.

По словам Хиггинса, происхождение фотографии еще предстоит проверить. В то же время журналист отметил, что прояснить первоисточник кадра на основе данных геолокации будет затруднительно. Тем не менее Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК «Тор».

«Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения», - написал Хиггинс. В заключение он закрепил твит, в котором подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, к этой информации следует относиться с осторожностью.

Согласно открытым данным, на вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК «Тор-М1» российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

В среду 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.