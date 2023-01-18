Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета под Киевом

В результате падения вертолета в Броварах Киевской области в среду утром погибли 16 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета", - сообщил глава нацполиции Украины Игорь Клименко.

"Вследствие авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - проинформировал он.

Он также сообщил, что 22 потерпевших находятся в больнице, из них 10 детей. На месте падения работают профильные и специализированные службы.