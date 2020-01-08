Власти Ирана назвали причину крушения украинского Boeing

Причиной крушения принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Boeing, разбившегося сразу после вылета из аэропорта Тегерана, стал пожар двигателей.

Об этом сообщает агентство Irna со ссылкой на главу пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана, курирующего, в том числе, вопросы гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Ирана.

По словам представителя ведомства Кассима Низами, украинский лайнер потерпел крушение «по технической причине», связанной с проблемой с двигателем, передает РБК.

«Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению», — заявил Низами, комментируя сообщения о том, что украинский лайнер разбился после случайного попадания в него ракеты.