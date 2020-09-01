В Украине едва не пустили под откос состав с бензином и дизелем из Беларуси

Следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которой двигался грузовой поезд сообщением «Барбары - Коростень».

На перегоне «Сокорики - Бехи» во время движения поезда, тянувшего 64 цистерны с бензином и дизельным топливом из Беларуси, произошел взрыв, в результате которого деформирована рельса и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет, сообщила пресс-служба СБУ.

«На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы. Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.