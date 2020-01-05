Украина в полном объеме получает оплату за транзит газа от "Газпрома"

Оператор ГТС Украины в полном объеме получил от «Газпрома» оплату за транзит, несмотря на уменьшение транзитных объемов газа.

Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, передает УНИАН.

«Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах «Оператора ГТС Украины», поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты», - сообщил Макогон.

Накануне пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины» информировала, что, начиная с 7.00 1 января, предприятие выполняет все заявки «Газпрома» в полном объеме - транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

Отмечается, что при этом полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

«Это подтверждает очевидные преимущества принципа «качай или плати», который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами», - сообщила пресс-служба.

«В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ по газопроводу «Союз» в направлении «запад-восток». Следовательно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2019 года в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО «Газпром», оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.