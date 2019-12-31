Украина подписала с Газпромом 5-летний контракт на транзит газа по правилам ЕС

Российская компания "Газпром" и украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" в понедельник, 30 декабря, после четырех дней переговоров в Вене подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу.

Контракт позволит Украине заработать не менее $7 млрд., подтвердил сделку президент Украины Владимир Зеленский.

«Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», - написал Зеленский в Facebook.

По условиям контракта, минимально гарантированная прокачка составляет 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Предусмотрена возможность пролонгации контракта еще на 5 лет.

Контракт впервые для Украины базируется на европейском принципе «качай или плати».

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет — является неординарным событием при таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда «Газпром» заключил контракт на транзит по европейским принципу «качай или плати», - прокомментировал подписание контракта исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook, передает УНИАН.

Витренко подчеркнул, что кроме контракта на транзит газа, сторонами также было подписано соглашение об урегулировании, согласно которому «Газпром» полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража. В свою очередь, Украина отзывает дополнительные иски на $12 млрд.

«При этом важно понимать, что наши исковые требования на $12,2 млрд. были прежде всего следствием ожиданий прекращения транзита. Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти 12,2 миллиарда только если бы «Газпром» отказался от транзита. А он не отказался. Фактически, как я об этом открыто говорил, с нашей стороны это был экономический стимул для «Газпрома» возобновить транзит», - пояснил глава Нафтогаза.

«Нафтогаз Украины» уже получил от «Газпрома» около $2,9 млрд. компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

В заключение, 30 декабря Украина и Газпром подписали мировое соглашение, согласно которому Украина отказывается от штрафа, который наложил Антимонопольный комитет Украины на российскую компанию общим размером около $7,4 млрд.