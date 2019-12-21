Газпром подпишет с Украиной межоператорское соглашение по газу

«Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение. С «Нафтогазом» российская сторона заключит транспортное соглашение на бронирование мощностей украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Газпрома».

«Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — сказал представитель российской компании.

«Нафтогаз» забронирует транспортные мощности на пять лет. Их объем составит 225 млрд куб м. В 2020 году мощности достигнут 65 млрд куб. м, а в 2021-24 — по 40 млрд куб м. в год «при условии установления конкурентного тарифа».

Как сообщалось, «Газпром» и «Нафтогаз» урегулировали все претензии друг у другу. Российская компания согласилась выплатить $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что стороны заключат соглашение, которое «предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений», а также выплату суммы, присужденной Стокгольмским арбитражем в размере $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа».

«Газпром» подпишет с Киевом мировое соглашение о снятии претензий украинского антимонопольного комитета, добавил Миллер. Согласно новым договоренностям, Еврокомиссия гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, а украинская сторона — независимость регулятора и защиту интересов заказчика транзита.