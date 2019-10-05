Россия уточнила принципы формирования цены на транзит газа через Украину

Цена транзита газа через территорию Украины будет формироваться в соответствии с законодательством Евросоюза, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM.

«Это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить», — отметил министр. Новак также сообщил, что в ходе консультаций стороны не обсуждали цену на транзит. По мнению министра, этот вопрос будет решаться позднее и в рамках действующих в Европе тарифов, передает РБК.

Ранее «Нафтогаз Украины» рассчитал цену транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на пять лет вперед. По оценке компании, на период с 2020 по 2024 годы при бронировании 60 млрд куб. м мощностей газотранспортной системы Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56.

19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом. Российская сторона предложила продлить на короткий срок десятилетний контракт на транзит российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.

Представители Украины и Евросоюза заявили, что необходимо найти «другое решение». После консультаций Новак сообщил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности в газотранспортной системе Украины для транспортировки газа.

При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что Украина может не успеть провести реформу «Нафтогаза». В этом случае он предложил рассматривать план «Б», заключающийся в продлении действующего соглашения о транзите.