Украина за восемь месяцев увеличила транзит газа в Европу на 23,4%

За январь-август 2017 года «Укртрансгаз» обеспечил транзит в европейские страны 61,95 млрд кубометров природного газа, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, импорт природного газа из стран ЕС за восемь месяцев этого года вырос на 95,8% - до 9,4 млрд куб. м.

"Согласно информации Центрального диспетчерского департамента, импорт природного газа из стран ЕС за 8 месяцев вырос на 95,8% и составляет 9,4 млрд куб.м. В этом году поступления газа по словацкому направлению составило 7,1 млрд куб. м, по венгерскому – 1,5 млрд куб. м и польском - 0,8 млрд куб. м", - отметили в "Укртрансгазе".

Украина не импортирует для собственных нужд газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.