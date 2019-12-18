Павел Северинец получил 15 суток ареста и был отпущен домой

Белорусское правосудие, находясь в жесткой связке с властью, сегодня с помощью сотрудников МВД (или КГБ) устроило мастер-класс на тему, как можно сочетать неотвратимость наказания с политической востребованностью в отдельно взятой стране в центре Европы.

Суд Советского района Минска 18 декабря приговорил сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца к административному аресту на 15 суток за участие в акциях протеста против интеграции с Россией, но вскоре после судебного заседания политик был отпущен на свободу.

Сегодня около 11 часов Северинец был задержан и доставлен в РУВД Советского района, где на него составили два протокола за участие в протестных акциях 7 и 8 декабря.

«После этого у меня отобрали вещи и отвезли в суд Советского района. В суде был обед, поэтому мы час сидели и ждали в машине. После завели в суд», – цитирует Северинца БелаПАН

«Судья Сергей Шатило оформил мне 15 суток за 7 и 8 декабря, я все время молчал. Потом меня повезли назад в Советское РУВД. Там меня завели в подвал, где товарищ полковник прочитал мне лекцию о том, что 7 и 8 декабря демонстранты нарушали закон. Призвал не нарушать закон 20-го, потому что будут елки, будут дети. После этого мне сказали, мол, идите домой. Я уточнил, а что с 15 сутками. Ответили: “Ничего не знаем”. Вывели на крыльцо и отпустили. Это было примерно в 16:30», -поведал историю политик.

Тот факт, что его осудили на административный арест, но отпустили, фактически дав возможность участвовать в анонсированной акции протеста, Северинец прокомментировал так: «Тут одно из двух. Либо власти заинтересованы в акции 20 декабря, либо они готовят какие-то провокации. А может быть, и то, и другое».

Утром 18 декабря в Минске также был задержан координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Он успел сообщить, что его везут в какое-то РУВД, но не знал, куда именно. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Венцом истории с «арестом» Павла Северинца на 15 суток можно считать сообщение ГУВД Мингорисполкома:

«В связи с размещенными в сети Интернет призывами со стороны Павла Северинца о проведении несанкционированной акции на Октябрьской площади, сотрудниками милиции с последним проведена профилактическая беседа о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Павел Северинец также проинформирован о том, что в настоящее время на территории Республики Беларусь проводится благотворительная акция «Наши дети». Ежедневно во Дворце Республики проходят новогодние мероприятия для детей, которые прибывают в столицу из различных регионов республики. В том числе и 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться указанная благотворительная акция, в которой примет участие большое количество граждан.

Проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей. Ранее во время проведения несанкционированных мероприятий правоохранители неоднократно вели разъяснительную работу, направленную на предотвращение совершения противоправных деяний, как самим организатором, так и иными участниками акции.

Правоохранителями Павел Северинец был предупрежден об административной ответственности в случае призывов к сбору на площади. Кроме того, он предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия.

Решение Минского городского исполнительного комитета от 2 июня 2011 г. № 1554 «Об определении в городе Минске мест для проведения массовых мероприятий»:

на основании п. 2 в городе Минске определены следующие места, где проведение массовых мероприятий (за исключением мероприятий, указанных в части третьей статьи 3 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 2, ст. 6; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 93, 2/982) не допускается:

2.1.Октябрьская площадь;

2.2. площадь Независимости;

2.3. площадь Победы;

2.4. проспект Победителей;

2.5. проспект Независимости на участке от площади Независимости до площади Калинина;

2.6. территория, прилегающая к зданию государственного учреждения "Национальная библиотека Беларуси", ограниченная проспектом Независимости, улицами Филимонова, Франциска Скорины, проездом между улицей Франциска Скорины и проспектом Независимости;

2.7. парк Победы;

2.8. на расстоянии менее 50 метров от мест, указанных в подпунктах 2.1-2.7 настоящего пункта;

2.9. иные места в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь».