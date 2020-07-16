Президент Украины предложил Кирилла Шевченко на пост главы центробанка

Президент Украины предложил предправления государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на пост главы центрального банка вместо Якова Смолия, ушедшего в отставку две недели назад из-за того, что он назвал систематическим политическим давлением.

Неожиданный уход Смолия вынудил правительство отменить размещение евробондов на сумму $1,75 миллиарда и вызвал обеспокоенность Международного валютного фонда, который в июне утвердил $5-миллиардную программу помощи Украине, предусматривающую независимость центрального банка.

Предложение президента должно быть одобрено парламентом, и голосование, скорее всего, состоится в четверг. Проект постановления о назначении Шевченко опубликован на сайте парламента, передает Reuters.

Ранее на этой неделе МВФ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить независимость центрального банка. Зеленский заверил главу МВФ Кристалину Георгиеву, что он назначит независимого технократа, который продолжит независимый курс центрального банка.

Украинские СМИ еще с февраля прочили 47-летнего Шевченко на пост главы Нацбанка. Он критиковал слишком жесткую монетарную политику регулятора под руководством Смолия, приведшую к укреплению курса гривны, и в то же время высоко оценивал усилия правительства, направленные на удешевление кредитов для бизнеса.

Зеленский в феврале остался доволен посещением Укргазбанка, который первым начал выдавать более дешевые кредиты малым предприятиям в рамках правительственной программы.

Депутаты из партии Зеленского, в том числе Данил Гетманцев, глава парламентского финансового комитета, высоко оценили профессионализм Шевченко, в отличие от иностранных экспертов.

Тимоти Эш из Blue Bay Asset Management сказал в первых после объявления комментариях, что имя будущего главы Нацбанка известно не многим и он не зарекомендовал себя как реформатор.

“Никто не знает, какова его позиция по ключевым вопросам”, - сказал Эш.