США на год продлили введенные из-за Украины и Крыма санкции против России

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России, введенные бывшим главой государства Бараком Обамой в 2014 году из-за ситуации на Украине.

Об этом говорится в уведомлении Трампа, направленном конгрессу. Документ опубликован на сайте Белого дома, передает РБК.

«Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожающих ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствующих незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства Российской Федерации, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в пояснительной записке к уведомлению.

Указ № 13660, который предусматривает «режим чрезвычайного положения, введенный в связи попытками подорвать демократические процессы на Украине, нарушить ее суверенитет и территориальную целостность», Обама подписал 6 марта 2014 года. За тот год он подписал еще три распоряжения (16 марта, 20 марта, 19 декабря), в которых говорилось о сложной ситуации на Украине и «российской оккупации Крыма», расширяющие изначальный документ. В 2018 году бывший президент США выпустил еще один указ, в котором содержались дополнительные меры по реализации ограничений в отношении России.

Распоряжение о чрезвычайном положении автоматически перестает действовать, если президент в течение 90 дней до годовщины его вступления в силу не передает в конгресс уведомление о продлении. По словам Трампа, он решил, что принятые в 2014 году санкции должны оставаться в силе и после 6 марта 2020 года.