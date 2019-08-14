Последнее обновление: 14.08.2019 13:06

Кучма будет представлять Украину на переговорах в Минске

Второй президент Украины Леонид Кучма получил полномочия представлять Украину на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на комментарий Офиса президента Украины в связи с увольнением Романа Бессмертного с должности представителя Украины на переговорах в Минске.

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме", - говорится в комментарии.

"Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет эффективно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - отмечается в комментарии.

Офис Зеленского не ответил на вопрос, связано ли решение об увольнении Безсмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран нормандского формата – Украины, России, Германии и Франции.

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