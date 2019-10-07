Прокуратура открыла дело о насильственном выдворении Саакашвили из Украины

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по заявлению экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Согласно сообщению, Саакашвили подал заявление о похищении и насильственных действиях в отношении себя, и незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 12 февраля 2018 года, передает УНИАН.

В июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили двое или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии было передан Польше.28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положения о лишении Саакашвили гражданства Украины. 29 мая Саакашвили вернулся в Украину. После возвращения в Киев Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.