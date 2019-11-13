В октябре цены на сельхозпродукцию в РБ выросли на 2%

Цены производителей сельскохозяйственной продукции Беларуси в октябре 2019 года выросли на 2% по сравнению с сентябрем, с начала года рост цен составил 6,4%.

В растениеводстве цены выросли на 3,5% к сентябрю и на 13,1% с начала года, в животноводстве – на 1,5% и 4,5% соответственно.

Цены производителей промышленной продукции РБ в октябре 2019 года снизились на 0,1% по сравнению с сентябрем 2019 года, с начала года рост цен составил 4,2%.

Цены на инвестиционные товары в октябре выросли на 0,1%, с начала года – на 2,3%, на потребительские товары – на 0,1% и 2,4% соответственно, цены на промежуточные товары в октябре снизились на 0,1%, но с начала года выросли на 4,6%.

Цены в строительстве с начала года выросли на 4,1%, но в октябре 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с сентябрем. Цены на строительно-монтажные работы в октябре снизились на 0,9%, но с начала года выросли на 12,2%. Цены на машины и оборудование в октябре снизились на 0,6%, с начала года снижение составило 7,9%. Цены на прочие работы и затраты в октябре снизились на 6,4%, с начала года выросли на 10,2%.

Тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с сентябрем 2019 года, с начала года рост тарифов составил 7,1%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2019 года на изменились, с начала года рост составил 3,9%.