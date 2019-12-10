Инфляция в Беларуси за 11 месяцев 2019 года составила 4,2%. В ноябре цены на товары и услуги выросли на 0,2%, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,5% по сравнению с октябрем 2019 года и с начала года выросли на 3,8%.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,1% по сравнению с октябрем 2019 года, но с начала года выросли на 3,3%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 0,2%, с начала года - на 6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018 года - 103,4%.