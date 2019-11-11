Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%

сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 1%, с начала года - на 3,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем и на 3,5% с начала года.

Цены на услуги в октябре выросли на 0,1%, с начала года - на 5,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 103,3%.

Белорусские власти прогнозируют, что по итогу текущего года инфляция не превысит 5%.